Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla : toutes les annonces de la conférence Ubisoft Forward

Ce dimanche 12 juillet, l’éditeur et développeur français organisait une conférence en ligne, baptisée Ubisoft Forward. L’occasion d’en apprendre plus sur ses prochains titres, dans un contexte très particulier.

Des démissions avant les annonces

En effet, ce qui aura marqué le weekend d’Ubisoft, outre la fuite sur Far Cry 6 dès le vendredi 10 juillet, ce sont les allégations de harcèlement et de violence au sein du studio. Après une enquête interne, débutée le 26 juin, plusieurs employés haut placés ont décidé de démissionner, dont Serge Hascoët, directeur de la création et numéro deux de l’entreprise. Hascoët n’est pas le seul à démissionner, puisque Yannis Mallat, dirigeant des studios canadiens, fait de même, tout comme Cécile Cornet, à la tête du département ressource humaines du studio.

Dans une lettre publiée sur le site d’Ubisoft, le PDG Yves Guillemot a tenu à apporter son soutien aux victimes :

“Les situations que certains d'entre vous ont vécues ou vues ne sont absolument pas acceptables. Personne ne devrait jamais se sentir harcelé ou manquer de respect au travail, et les types de comportements inappropriés que nous avons récemment découverts ne peuvent pas et ne seront pas tolérés. Pour ceux d'entre vous qui ont pris la parole ou qui ont soutenu des collègues, je veux être clair: vous êtes entendu et vous contribuez au changement nécessaire au sein de l'entreprise. Nous avons un travail important à faire pour améliorer nos modes de fonctionnement et de collaboration, et je suis personnellement déterminé à m’assurer d'apporter ces changements fondamentaux. Ils doivent être profonds et nous devons les mettre en œuvre rapidement à tous les niveaux de l'organisation.”

The show must go on

Ubisoft a malgré tout tenu à présenter ses prochains jeux, à savoir Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Hyper Scape, Watch Dogs Legion et Ghost Recon Breakpoint. Voici ce qu’il fallait en retenir.

Far Cry 6

Le jeu avait fuité en fin de semaine dernière. On sait donc que le grand méchant de ce sixième épisode sera interprété par Giancarlo Esposito, acteur notamment connu pour son rôle dans la série Breaking Bad. Pour le reste, pas ou peu de surprises : le joueur devra libérer une île, dirigée par un horrible dictateur. Far Cry 6 est attendu pour le 18 février 2021, sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series X, Google Stadia et PC, via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store.