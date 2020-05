Far Cry 5 devient gratuit le temps d’un week-end

Le jeu sera jouable sur PC (via le launcher Uplay d’Ubisoft) du 29 mai à 15h, jusqu’au 31 mai à 22h.

Le cinquième volet de la franchise se déroule à Hope County, où vous devrez affronter Joseph Seed, gourou d’une secte, et ses fidèles, pour qui la fin du monde est proche . “Dirigez la résistance contre une secte de fanatiques dans un petit comté des U.S.A., où la liberté, les armes à feu, et le Projet "Eden's Gate" règnent par-dessus tout.”

Ubisoft continue sa distribution de jeux temporairement gratuits. Après Rayman ou Assassin’s Creed II, le prochain sur la liste est Far Cry 5.

Et pour ne pas perdre de temps, Far Cry 5 peut déjà être téléchargé en vous rendant sur ce lien.

Si l’expérience vous a séduit, Ubisoft annonce qu’à la fin du week-end gratuit, les joueurs pourront conserveur leur progression s’ils décident d’acheter le jeu. À noter que l’éditeur propose actuellement Far Cry 5 à moins 75% pour les éditions Standard et Gold. Le Deluxe Pack, le Season Pass et les DLC sont quant à eux proposés à -50%.