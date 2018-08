Après Fortnite qui, sur Android, ne sera pas disponible sur le Google Play Store mais bien directement via le site d’Epic Games (après une exclusivité du côté de Samsung), c’est au tout de Bethesda de faire l’impasse sur une plateforme ultra populaire : Steam. Dans une FAQ officielle, on apprend que la version PC du jeu ne sera en vente que via la plateforme Bethesda.net.

Fallout 76 : La sortie sur PC se fera sans Steam - © Tous droits réservés

Fallout 76 : La sortie sur PC se fera sans Steam - © Tous droits réservés

Le jeu sera disponible en bêta dès le mois d’octobre 2018, sur Xbox One, PlayStation 4 et PC et peut déjà être précommandé. Pour autant sur PC, il pourrait s’agir d’une exclusivité temporaire. Le jeu Fallout Shelter, autre création un temps réservée à Bethesda.net, avait mis neuf mois avant d’être commercialisé sur Steam. D’autres développeurs suivent la même voie. Destiny 2, et le prochain Call of Duty : Black Ops 4, deux jeux Activision Blizzard, ne sont disponibles que via la plateforme Battle.net.

Des méthodes qui limitent les intermédiaires et augmentent les marges. Mais qui pourraient à terme agacer les joueurs. Alors que Steam était une boutique virtuelle géante qui ne nécessitait qu’un seul compte, il faudra bientôt s’habituer à créer autant de comptes que de plateformes de développeurs.