Fall Guys est retardé sur Switch et Xbox au profit du cross-play

Le battle royale de Mediatonic (racheté récemment par Epic Games) était attendu sur la Switch de Nintendo et la Xbox de Microsoft cet été. Mais la sortie est désormais reportée.

Epic Games adore le cross-play

Le rachat du studio est sans doute à l’origine de ce report. En effet, Mediatonic déclare que l’intégration du cross-play, qui permettra à n’importe quel joueur de s’affronter en ligne avec des joueurs sur d’autres consoles, prendra plus de temps que prévu.

“Nous nous sommes rendu compte que la date de sortie annoncée pour l'été 2021 sur Xbox et Switch était trop proche pour nous permettre d'inclure toutes ces fonctionnalités géniales sur lesquelles nous travaillons”, explique Mediatonic. “Bien que nous souhaitions lancer le jeu sur ces plateformes aussi vite que possible, nous pensons que la sortie sur Xbox et Switch vaudra le coup d'attendre et nous vous remercions pour votre patience.Ce délai laisse du temps à notre équipe pour ajouter des fonctionnalités comme le jeu multiplateforme, qui permettra aux joueurs de se tirer la bourre en parfaite harmonie, et ce, quelle que soit leur plateforme préférée.”