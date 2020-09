Facebook Watch séduit 1,25 milliard d’utilisateurs chaque mois

La plateforme vidéo hébergée par le réseau social a connu un regain de popularité pendant le confinement.

Lancé en 2018, Facebook Watch est une des nombreuses fonctionnalités proposées par la firme de Menlo Park. Si chez nous, on y retrouve principalement de courtes vidéos (recettes, blagues, tutos, etc.), Facebook Watch propose également des contenus originaux dans plusieurs pays. Notamment des séries, comme Sorry for Your Loss avec Elizabeth Olsen, ou Limetown avec Jessica Biel.

En un an, Facebook Watch a presque doublé son audience, qui était de 720 millions en juin 2019. Et cela se remarque également dans les commentaires et les réactions, qui ont également augmenté. Une bonne nouvelle pour l’entreprise de Mark Zuckerberg, qui peut valoriser ces interactions auprès des annonceurs.

La pandémie aura également profité aux événements en direct. Dans une poignée de pays, Facebook Watch a diffusé la finale de la UEFA Champions League. Une retransmission qui aura attiré 13,7 millions d’internautes. La plateforme a également accueilli en exclusivité le clip du single “Smile” de Katy Perry. Une vidéo regardée plusieurs millions de fois quelques jours après sa publication.