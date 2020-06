Facebook vous préviendra si vous partagez un article daté

Le réseau social souhaite mettre en garde ses utilisateurs, avant le partage d’un article qui a été publié il y a plus de 90 jours.

Selon Facebook, les utilisateurs souhaitent voir sur leur flux des informations récentes et pertinentes. C’est pourquoi, après avoir ajouté en 2018 une indication qui contextualise chaque article, l’entreprise de Menlo Park souhaite aller plus loin en indiquant si un article est daté, et donc moins pertinent.

Lors de la publication, une notification préviendra l’utilisateur. Celui-ci pourra alors annuler son action, ou bien la poursuivre malgré le rappel de Facebook.

“Au cours des derniers mois, nos recherches en interne ont révélé que la date de publication d'un article est un élément de contexte important qui aide les gens à décider quoi lire, quoi partager et à qui faire confiance”, explique John Hegeman, vice-président du flux et des stories chez Facebook. “Les journalistes et sites d’informations en particulier ont exprimé leur inquiétude concernant le partage d’articles plus anciens sur les réseaux sociaux en tant qu'actualités, ce qui peut amener à une mauvaise interprétation de l'actualité.”

Facebook annonce également que d’autres notifications de ce type seront testées dans les mois qui viennent, notamment sur des articles qui mentionnent le Covid-19. “En fournissant plus de contexte, notre objectif est de permettre aux gens d'identifier plus facilement le contenu qui est opportun, fiable et le plus précieux pour eux”, déclare John Hegeman.