Facebook vous donne plus de contrôle sur vos données

L'outil "Clear History", promis par le réseau social depuis 2018, est enfin disponible.

Quelques semaines après le scandale Cambridge Analytica, Facebook avait annoncé le lancement d'un nouvel outil, censé offrir aux utilisateurs la possibilité de contrôler les données partagées avec Facebook et de revoir leurs paramètres de confidentialité.

Plus d'un an plus tard, "l'assistant confidentialité" de Facebook est enfin disponible. Comme l'explique Mark Zuckerberg, "l’un de nos principaux objectifs pour la prochaine décennie est de renforcer considérablement la protection de la vie privée de tous les utilisateurs de Facebook."