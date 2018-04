Facebook va vous permettre de supprimer des messages sur Messenger

Alors que plusieurs messages privés envoyés par Mark Zuckerberg ont été effacés de Messenger (selon un article du site TechChrunch), l'entreprise déclare aujourd'hui que la fonctionnalité ne sera pas seulement réservée aux employés hauts gradés du réseau social mais bien à l'ensemble des utilisateurs.

Car oui, depuis 2014, Mark Zuckerberg a la possibilité de supprimer des messages envoyés sur Messenger. Un privilège accordé suite au piratage de Sony, visant à protéger les dirigeants de Facebook. Mais alors que les polémiques s'enchaînent (Cambridge Analytica n'étant finalement qu'une goutte d'eau dans l'océan des controverses de Facebook), la suppression de certains messages peut paraître louche.

D'où l'idée de calmer le jeu en proposant une fonctionnalité similaire à l'ensemble des utilisateurs. Et d'offrir (une fois de plus) de nouvelles excuses : "Nous allons créer une fonctionnalité de suppression de messages, mais cela peut prendre un certain temps. Et d'ici là, nous ne supprimerons plus les messages de nos dirigeants. Nous aurions dû faire cela plus tôt - et nous sommes désolés de ne pas l'avoir fait."

À noter que Facebook Messenger propose déjà de fixer une date de péremption sur un message envoyé en utilisant le mode secret de l'application (il suffit de cliquer sur le nom de votre contact et de choisir l'option Conversation secrète). Enfin sur WhatsApp, autre messagerie possédée par Facebook, il est possible d'annuler l'envoi d'un message. Le destinataire voit alors une mention "message effacé" apparaître dans la conversation. Deux modes qui pourront peut-être inspirer les développeurs.