Facebook va faire chanter votre profil

Aimer des pages de groupes ou de chanteurs sur Facebook, c’est totalement dépassé. Dans quelques semaines, le réseau social vous permettra d’afficher votre chanson préférée du moment directement sur votre profil.

Facebook ne copie pas que Snapchat. Parfois, l’entreprise s’inspire de MySpace. Comme avec cette nouvelle fonctionnalité complètement inutile donc indispensable, qui vous permettra non pas d’afficher en temps réel la musique que vous écoutez (ça, c’est une fonctionnalité de MSN que Facebook copiera sans doute plus tard), mais bien de mettre en avant un morceau en particulier. Évidemment, vos amis qui visitent (ou espionnent) votre profil pourront écouter une partie de la chanson en question (dans une vidéo style diaporama qui affichera des photos de l’artiste) et seront redirigés vers la page de l’artiste afin d’en savoir plus, avant d’éventuellement craquer et mettre la même chanson en avant sur leur propre profil. À terme, Facebook pourrait s’associer à Spotify ou Apple Music pour proposer l’intégralité de la chanson en écoute.