Facebook va autoriser les groupes payants

Dans un premier temps, Facebook ne prélèvera aucun pourcentage sur les sommes perçues par les administrateurs. Mais les abonnements payés via les applications mobiles, sur iOS et Android, ne permettront de recevoir que 70% de la somme totale, Apple et Google s’octroyant 30% sur chaque achat effectué dans les App Store.

Facebook envisagerait également un abonnement permettant de supprimer la publicité sur le site, mais le prix devrait être élevé pour compenser les pertes de revenus.