Facebook teste une nouvelle fonctionnalité pour regarder des vidéos à plusieurs sur Messenger

Après avoir lancé Watch Party, Facebook souhaite transposer la même idée sur sa messagerie. Le principe est simple : vous lancez une vidéo, et vous contactez des amis pour que tout le monde puisse la regarder en même temps.

Watch Party, lancé il y a plusieurs mois, fonctionne déjà de la même manière, en connectant plusieurs personnes inscrites sur un même groupe. La version Messenger, dont les lignes de code ont été découvertes par le développeur Ananay Arora, a été révélée par le site TechCrunch, et ne fonctionnerait qu’avec des vidéos publiées sur Facebook. Inutile donc d'espérer regarder une série Netflix ou une vidéo YouTube via la messagerie du réseau social. Dans le code, on apprend qu’il serait possible de regarder la vidéo et de la commenter en direct, et que toutes les personnes connectées peuvent interagir avec la vidéo et connaître la liste des spectateurs.

Facebook a indiqué à TechCrunch qu’il ne s’agissait à l’heure actuelle que d’un test réalisé en interne. Nul ne sait donc si la fonctionnalité verra officiellement le jour, même si l’existence de Watch Party sur les groupes Facebook peut être une bonne indication. Quoi qu’il en soit, cela pourrait être un bon moyen pour captiver toujours plus l’attention des utilisateurs. Même si cela va à l’encontre du nouveau design de l’app, que Facebook voulait plus épuré et moins envahi par des fonctionnalités souvent très superficielles.