Facebook teste une messagerie pour l’Apple Watch

L’équipe New Product Experimentation de Facebook est (déjà) de retour, une semaine après le lancement discret de Tuned. Cette fois, les efforts de l’équipe se concentrent sur la montre connectée d’Apple. Kit, ou Keep in Touch (gardons le contact), permet d’envoyer des messages vocaux, des emojis, ou d’envoyer sa position (une fonction plutôt inutile en cette période de confinement) depuis la montre . Les messages sont ensuite redirigés vers Messenger.

Selon Facebook, le but de Kit est de “rester en contact avec les personnes les plus importantes pour vous, sans avoir constamment besoin de décrocher votre téléphone”. Une intention louable, mais qui fait doublon avec la version de Messenger déjà disponible sur l’Apple Watch, et qui permet déjà d’envoyer des messages dictés, des emojis et sa position GPS.

Pour rappel, l’équipe New Product Experimentation (NPE) a vu le jour l’été dernier. Elle est à l’origine de nombreuses applications, comme Bump, un réseau social qui offre la possibilité de créer des communautés en ligne; Aux, une application musicale à destination des DJ en herbes; Whale, un outil de création de memes; et plus récemment Hobbi, un clone de Pinterest.

Comme l’explique Facebook, “les applications de l’équipe NPE changeront très rapidement et seront fermées si nous apprenons qu’elles ne sont pas utiles aux gens. Nous nous attendons à de nombreux échecs.” Avec ses fonctionnalités déjà présentes ailleurs, Kit ne devrait donc pas faire long feu.