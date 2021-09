Facebook tease des lunettes connectées signées Ray-Ban

Le prochain produit physique de Facebook sera signé EssilorLuxottica, une entreprise franco-italienne plus connue pour sa marque de lunettes Ray-Ban.

De la réalité augmentée avec style ?

L’annonce, publiée sur le site de Ray-Ban, est mystérieuse. On devine évidemment une paire de lunettes, mais on n’en sait pas plus à l’heure actuelle sur ce nouveau produit. Facebook pourrait annoncer des lunettes de réalité augmentée, ou encore des lunettes équipées de caméras, comme les Spectacles de Snapchat.



Cette deuxième option semble plus plausible, surtout si on regarde une récente vidéo publiée par Mark Zuckerberg, entièrement filmée à la première personne. On y voit le patron de Facebook s’essayer à plusieurs activités en extérieur.