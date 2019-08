Facebook souhaite rebaptiser WhatsApp et Instagram

Selon le site The Information, Facebook ajoutera son nom à celui des applications WhatsApp et Instagram, qui seront baptisées "WhatsApp from Facebook" et "Instagram from Facebook".

Facebook détient WhatsApp depuis 2014 et Instagram depuis 2012. Les deux applications jouissaient d’une certaine autonomie qui les a protégées de la pléthore de scandales relatifs au respect de la vie privée à laquelle fait face Facebook.

Le changement a été confirmé par la porte-parole de Facebook Bertie Thomson, qui a déclaré : "Nous souhaitons être plus clairs au sujet des produits et services de Facebook".

L’entreprise travaille depuis des mois à connecter les messageries de sa famille d’applications pour permettre de communiquer sur les trois plateformes, ce qui aura pour effet d’offrir plus de débouchés d’e-commerce et fidéliser les utilisateurs de l’écosystème de messageries".

Ces nouvelles appellations seront visibles dans App Store et Play Store, ainsi qu’au sein des applications elles-mêmes. De son côté, Oculus a déjà été rebaptisé "Oculus from Facebook".