Facebook simplifie Messenger sur iOS

La messagerie de Facebook change encore de direction. Adieu les conversations avec les commerces et les marques, place désormais à vos amis et contacts.

Le plan du réseau social, qui souhaitait nous faire converser avec des bots automatisés, et s’exprimant au nom d’un commerce, d’un restaurant ou d’un annonceur, n’aura pas porté ses fruits.

Voilà pourquoi le nouveau redesign de Mesenger se veut le plus simple possible. La mise à jour, actuellement en cours de déploiement, se concentre sur deux aspects : les chats, et les contacts. Soit les bases d’une bonne messagerie.

Le bas de l’écran ne comporte désormais que deux boutons : “Discussions” et “Personnes”. La partie “disussion” reprend l’ensemble de vos conversations, ainsi que les stories de vos contacts. La partie “personnes” reprend les stories et une liste de vos contacts actuellement connectés.

Cela ne veut pas dire pour autant que les bots et les jeux sont absents de cette nouvelle version. Comme l’explique TechCrunch, ils sont toujours présents, mais uniquement accessibles via le champ de recherche, et non plus via la section “Discover” qui leur était précédemment dédiée.