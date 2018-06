Facebook se met au lip sync… avec une petite idée derrière la tête

Vous connaissez tous le lip syncing, cette pratique qui consiste à synchroniser ses lèvres sur les paroles d’une musique ou un extrait de film. Chez les jeunes, l’application Musical.ly, proposant de nombreuses chansons et extraits de films, fait fureur, et Facebook compte bien surfer sur la vague.

Après avoir négocié avec les plus grandes maisons de disques, Facebook lance donc sa nouvelle fonctionnalité gadget : Lip Sync Live, soit la possibilité de faire du lip sync pendant un live Facebook.

" Avec Lip Sync Live, vous pouvez vous exprimer en musique et en temps réel. Que vous préfériez des chansons comme "Happier" d'Ed Sheeran ou "God's Plan" de Drake, Lip Sync Live vous permet d’embarquer vos amis et votre famille dans des moments musicaux spontanés ", nous explique le communiqué.

Pour tester Lip Sync Live (qui devrait arriver dans les jours qui viennent), il vous suffit de lancer un direct, de choisir une chanson, et de tout donner une fois le décompte terminé. Le nom de l’artiste et de la chanson apparaîtra à l’écran, tous comme les commentaires de vos amis.

Mais en y regardant de plus près, certains y voient un moyen simple pour Facebook d’entraîner son intelligence artificielle à lire sur les lèvres. Avec plus de deux milliards d’utilisateurs potentiellement intéressés par le lip syncing, Facebook aurait de quoi entraîner son IA rapidement et sans dépenser le moindre dollar. Inutile pour autant de verser dans la paranoïa totale, mais comme on le sait, " si c’est gratuit, c’est nous le produit ", et Facebook se traîne quelques casseroles depuis plusieurs mois. Alors, chantez à tue-tête si vous le désirez, mais sachez que le réseau social n’est pas là pour vous divertir sans but.