Facebook se lance dans le speed-dating

Concrètement, l’application affiche des vidéos de célibataires, pouvant durer jusqu’à 4 minutes. Ensuite, si deux personnes connectent bien ensemble, un rendez-vous vidéo de 10 minutes est prévu pour échanger en face à face. L’échange d’informations et de contacts, qui peut se faire via Instagram, iMessage ou email, a lieu après ce rendez-vous de 10 minutes.

C’est la promesse de Sparked, du speed-dating en vidéo, pour y rencontrer des gens gentils (Facebook parle de “kind people” en anglais). Et ce n’est pas l’unique promesse. Sparked ne met pas en avant de swipe, comme sur Tinder (à gauche c’est non, à droite c’est oui), ni de profils publics, et pas de messages directs.

Des profils validés manuellement

Selon le site The Verge, qui a tenté de créer un profil sur l’application, Sparked demande aux utilisateurs de décrire ce qui fait d’eux un “date gentil”. Les réponses sont ensuite validées par une équipe de Sparked et non par un algorithme. “Les utilisateurs doivent également choisir s'ils veulent sortir avec des hommes, des femmes ou des personnes non-binaires, puis sont invités à choisir s’ils sont ouverts à la rencontre des personnes trans”, explique The Verge.

Le site est actuellement test sur un petit groupe d’utilisateurs. The Verge parle d’un événement speed-dating sur Chigaco (mais la page n’est pas accessible chez nous), où sont inscrits 47 participants. On ne sait pas à l’heure actuelle si une application verra le jour et si le projet sera étendu à l’ensemble des utilisateurs de Facebook.