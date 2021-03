Facebook se lance dans le rap avec une nouvelle application, Bars

Avec Bars, les utilisateurs peuvent rapper plus ou moins facilement, sur des beats proposés par l’application.

Une fois de plus Facebook vient jouer sur le terrain de Facebook avec une application qui fait la part belle à la vidéo. Même si, cette fois, l’intérêt est plus limité. En effet, Bars ne séduira que les rappeurs en herbes, qui souhaiteraient tenter de percer à coup de petites vidéos de soixante secondes.

Concrètement, Bars propose à la fois des beats, et des outils créatifs comme de l’AutoTune et un dictionnaire de rimes afin de faciliter l’écriture d’un couplet. Les vidéos sont ensuite publiées dans un flux similaire à l’expérience proposée par TikTok. Et si la vidéo est réussie, les utilisateurs pour cliquer le bouton “Fire”, sorte de like un poil plus street.

Malheureusement pour les rappeurs en herbe d’Europe, l’application est actuellement limitée aux États-Unis. De plus, la bêta est fermée, bien qu’il soit possible de réserver un nom d’utilisateur et de se placer sur une liste d’attente.

On ne sait pas si Bars arrivera un jour jusqu’en Belgique, mais ce qui est plus que probable, c’est que l’application soit abandonnée par Facebook dans les prochains mois. Comme ce fut le cas pour Facebook Paper, Facebook Slingshot, Rooms, Bump, Aux, Hobbi, Whale, Riff ou encore Facebook Lite.