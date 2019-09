Facebook s'associe à Luxottica pour créer des lunettes dotées de la réalité augmentée

Facebook s'est associé à Luxottica, la firme qui détient notamment la marque de lunettes Ray-Ban, pour le lancement d'ici 2023 d'une paire capable de se substituer à un smartphone.

En dépit du succès mitigé des lunettes connectées Spectacles de Snap's, Facebook ne renonce pas à cette idée.

La firme avait annoncé l'an dernier travailler sur des lunettes dotées de la réalité augmentée et selon CNBC, Facebook travaillerait avec Luxottica pour créer des "Ray-Ban AR" conçues pour remplacer un smartphone, avec pour objectif la commercialisation de l'appareil en 2023 ou 2025 au plus tard.

À la différence de Snap's Spectacles, qui s'appuie sur un téléphone pour fonctionner, l'invention de Facebook s'utilisera de façon indépendante et permettra de répondre à des appels, de consulter des informations et de diffuser des images en direct et en vue subjective.