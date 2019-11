Facebook : profil modifié : " décédé "

Votre grand-père est mort il y a quatre ans et pourtant une partie de ses " amis " Facebook continue à lui souhaiter un joyeux anniversaire chaque année…

Comment lui accorder son repos virtuel ?

Même si on ne meurt jamais sur Internet. Même si on nous rabâche et nous le rabâchons à nos enfants : tout ce que nous postons sur les réseaux sociaux restera dans l’univers numérique pour l’éternité et l’au-delà…. Même si nous effaçons cette petite photo pas à notre avantage, ce gros coup de colère que l’on regrette assez vite.

Digitalement, rien ne s’efface mais nous pouvons décider de ce que notre profil Facebook deviendra après notre mort.