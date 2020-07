Facebook pourrait proposer des clips musicaux sur Facebook Watch

Le réseau social pourrait très bientôt s’attaquer à YouTube, en proposant des clips musicaux diffusés avec l’accord des labels et des artistes.

Selon TechCrunch, les clips débarqueraient sur Facebook Watch dès le mois d’août, mais uniquement aux États-Unis dans un premier temps.

D’ici là, l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg tente de convaincre les artistes américains d’activer une nouvelle option sur leur page, ce qui permettrait d’y afficher les clips vidéos en question.

Si les artistes refusent, Facebook créera une page séparée (baptisée “Official Music”), et qui ne contiendra uniquement que les clips. Cette page sera entièrement contrôlée par Facebook, et sera reliée à Facebook Watch, la section vidéo du réseau social (section assez pauvre en contenu chez nous, contrairement aux États-Unis où Facebook propose notamment des émissions et des séries originales).

Ce n’est pas la première fois que Facebook négocie avec l’industrie musicale. Des accords avaient déjà été trouvés concernant l’utilisation de chansons dans les stories Instagram. Et outre cette ouverture aux clips vidéos, Facebook prépare activement son clone de TikTok, baptisé Reels, et qui se basera, tout comme l’application chinoise, sur la musique avant tout.