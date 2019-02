Facebook ne cesse de gagner de nouveaux abonnés dans le monde entier

A l'occasion de la publication de ses résultats financiers concernant le 4e trimestre 2018, Facebook revendique désormais 2,32 milliards d'utilisateurs dans le monde chaque mois, un nouveau record ! Mark Zuckerberg peut avoir le sourire, le réseau social gagne de nouveaux utilisateurs partout dans le monde.

Chaque mois, ce sont donc désormais 2,32 milliards d'internautes qui se connectent à Facebook, soit une progression de 5,6% en un an. Le réseau social compte dorénavant quelque 242 millions d'utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis et au Canada (+1,2%), 381 millions en Europe (+3%), 947 millions (+14,4%) en Asie et dans le Pacifique et 750 millions dans le reste du monde (+8,4%). Malgré tous les scandales entourant certaines pratiques de Facebook, les internautes ne le boudent décidément pas.

Au quotidien, ce sont pas moins de 1,523 milliard d'utilisateurs qui se connectent au réseau social.



AFP