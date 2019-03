Facebook Messenger : Voici comment activer le mode sombre

Facebook avait annoncé l'arrivée d'un "Dark Mode" lors de la refonte graphique de sa principale messagerie. Ce mode sombre est désormais disponible chez certains utilisateurs, mais ne s'active pas de manière conventionnelle.

Avant l'arrivée d'un probable mode sombre étendu à l'ensemble du système dans iOS 13, Facebook Messenger rejoint la désormais longue liste d'applications qui proposent un look plus sobre et bien plus reposant pour les yeux. De plus, pour tous les propriétaires d'un smartphone équipé d'un écran OLED, c'est la garantie d'une économie de batterie.

Mais n'allez pas fouiller tout de suite dans les réglages de l'application. Le mode sombre de Messenger ne s'y trouve pas. Celui-ci étant toujours en phase de test, Facebook a opté pour une activation fun, plus proche de l'easter egg (soit un secret caché dans l'application, à la manière d'un oeuf de Pâques) que de l'option classique.

Voici la marche à suivre :

Choissisez un correspondant ou créez une nouvelle conversation avec vous-même Envoyez l'émoji lune (la version classique, sous forme de croissant de lune) Tapotez l'émoji. Si vous faites partie des heureux élus, une pluie de croissant de lune inondera l'écran. Un message apparaitra alors à l'écran : "Vous avez découvert le mode sombre !" Ensuite, il suffit de se rendre dans les réglages, où l'option pour activer le mode sombre sera désormais affichée

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez tenter de redémarrer l'application. Mais si le mode sombre n'apparait toujours pas, il faudra patienter. L'option devrait être proposée à plus d'utilisateurs dans les semaines à venir.