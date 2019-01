Facebook Messenger teste son mode sombre

Facebook avait annoncé l’arrivée d’un mode sombre sur sa messagerie en même temps que l’annonce du nouveau look de l’application. Depuis peu, le mode sombre serait testé chez plusieurs utilisateurs.

Jane Manchun Wong, bien connue pour aller fouiller dans le code des applications les plus populaires, a trouvé des traces de ce "Dark Mode" dans la dernière version de Messenger pour Android. Le thème foncé ne serait pas encore finalisé selon elle, mais les progrès réalisés par Facebook seraient suffisants pour déployer une première version chez certains utilisateurs.

Le thème accompagne le nouveau look de l’application, déployé en novembre 2018, et qui mettait l'accent sur les conversations et non plus les jeux, bots et autres fonctionnalités gadgets qui avaient envahi la messagerie ces dernières années. Selon Jane Manchun Wong, le thème sombre est actuellement disponible dans une poignée de pays, et peut être activé en se rendant dans le menu "Préférences" de l’application.