Facebook Messenger fait peau neuve

L’une des messageries de Facebook adopte enfin un nouveau look, plus sobre et plus ergonomique. Un changement que beaucoup d’utilisateurs réclamaient.

Il faut dire que depuis plusieurs années, la messagerie utilisée tous les mois par près de 1,3 milliard d’utilisateurs dans le monde était devenue beaucoup trop encombrée. L’application permettait de discuter, certes, mais également de jouer en ligne (Words with Friends, billard, etc), de contacter des messageries automatiques, de passer des appels téléphoniques et vidéo, de lancer des sondages dans des groupes, de publier des stories ou de modifier des photos à l’aide de nombreux filtres.

Selon David Breger, chef de produit de la messagerie, “Messenger est vraiment puissant. Mais si vous jetez un oeil à l’ancienne version de l’application, je ne sais pas si le premier mot qui vient à l’esprit est “simple.” Même son de cloche pour Stan Chudnovsky, à la tête de l’application : “Nous avons développé de nombreuses fonctionnalités au fil des ans, mais Messenger n’est pas aussi simple que l’application l’était lorsque nous avons commencé notre aventure. Nous avions une décision à prendre : nous pouvions continuer d’accumuler les fonctionnalités, ou nous pouvions revenir aux sources de Messenger, ce qui nous permettrait vraiment de développer des fonctionnalités simples et puissantes basées sur les racines solides de l’application.”