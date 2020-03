Facebook Messenger débarque sur le Mac App Store

Après la récente version iOS allégée, Messenger est désormais également disponible sur Mac, dans une application native qui séduira tous ceux lassés de devoir obligatoirement passer par un navigateur afin de discuter avec leurs amis. Jusqu’à présent, Messenger n’était accessible que via le site Facebook ou à l’adresse messenger.com.

L’application était initialement attendue pour la fin 2019. Trois mois plus tard, elle est disponible, mais pas dans tous les pays. Selon MacGeneration, Messenger pour Mac est bien disponible en France, tout comme en Pologne, au Mexique et en Australie selon 9to5Mac. En Belgique, l’application n’est toujours pas répertoriée sur la boutique d’applications d’Apple.

Toujours selon MacGeneration, l’application est basée sur Electron, et non Catalyst. Ce qui signifie qu’elle est compatible avec des OS plus anciens que macOS Catalina.