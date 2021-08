Facebook Messenger annonce le chiffrement des appels audio et vidéo

La messagerie de Facebook proposait déjà un chiffrement des chats. Désormais, les conversations audio et vidéo auront également droit au même niveau de sécurité.

Une option de plus en plus populaire

Comme l’explique Ruth Kricheli, Directeur de la gestion produit pour Messenger, la firme de Menlo Park a constaté “une augmentation de l'utilisation de l'audio et de la vidéo, avec plus de 150 millions d'appels vidéo par jour sur Messenger.” Le COVID a donc en quelque sorte forcé Facebook à chiffrer les données des utilisateurs plus tôt que prévu.

Lire aussi : Quitter Facebook est plus simple que jamais

Et comme le réseau social n’a pas une jolie réputation lorsqu’il s’agit de la sécurité des données de ses abonnés, Ruth Kricheli rappelle que “le contenu de vos messages et appels dans une conversation cryptée de bout en bout est protégé à partir du moment où il quitte votre appareil jusqu'au moment où il atteint l'appareil du destinataire. Cela signifie que personne d'autre, y compris Facebook, ne peut voir ou écouter ce qui est envoyé ou dit.”

D’autres mesures à venir

Le directeur annonce également des nouveautés attendues pour les prochaines semaines. À commencer par le chiffrement de bout en bout des appels et des conversations groupés au sein de Messenger.

Instagram aura également droit à plus de sécurité. Les utilisateurs pourront décider de crypter leur conversation. “Semblable à la façon dont Messenger fonctionne aujourd'hui, vous devez avoir une discussion existante ou vous suivre mutuellement pour commencer un DM crypté de bout en bout. Comme toujours, vous pouvez bloquer quelqu'un à qui vous ne souhaitez pas parler ou nous signaler quelque chose si cela ne semble pas juste.”