Facebook : Le slogan "C'est gratuit" disparaît de la page d'accueil

Dans la nuit du 6 au 7 août dernier, le réseau social a modifié, très discrètement, sa page d'accueil.

Depuis 2004, la page d'inscription et de connexion de Facebook indiquait le même message : "C'est gratuit et ça le restera toujours". Mais depuis le début du mois d'août, l'inscription a été modifiée. Désormais, le site indique un vague "C'est rapide et facile", ce qui a inquiété de nombreux utilisateurs.