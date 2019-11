Facebook lance une nouvelle application qui facilite la création de memes

L'application est apparue discrètement la semaine dernière sur la version canadienne de l'App Store.

Après Paper, Notify, Lasso, Poke, Lifestage, Moments, Hello, Moves, Slingshot, Bump, Aux ou encore TBH, soit une longue liste d'applications lancées ou achetées par Facebook avant d'être abandonnées, voici venir Whale.

Whale est une nouvelle "experience" menée au Canada par le réseau social. En d'autres termes, l'application, qui permet de créer des memes grâces à une bibliothèque d'images ou vos propres photos (que vous pouvez ensuite partager sur Messenger, Instagram ou Facebook), sera sans doute abandonnée dans les mois à venir, avant d'être supprimée.

Développée par l'équipe "New Product Experimentation" de Facebook, Whale est donc définie comme une application créée par NPE Team sur l'App Store, et non Facebook. Pour le réseau social, c'est un moyen de ne plus lier son nom à des applications qui ont une durée de vie limitée.

Un porte-parole de Facebook a par ailleurs déclaré au site The Information que "les applications que le groupe NPE pourrait créer peuvent être annulées rapidement et ont pour but d'aider Facebook à trouver de nouvelles fonctionnalités et services qui plaisent aux utilisateurs."