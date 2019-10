Facebook lance une messagerie pour partager des photos avec ses amis les plus proches

Facebook a lancé jeudi Threads, une application de messagerie dédiée au partage de photos et de vidéos avec ses amis proches figurant sur une liste définie par chaque utilisateur d'Instagram.

Ce nouveau service offert par le géant des réseaux sociaux entre en concurrence directe avec la messagerie Snapchat.

Threads est une application à part entière, mais elle utilise une liste d'"amis proches" qu'il est possible depuis l'année dernière de créer sur Instagram, le réseau dédié aux images appartenant aussi au groupe de Mark Zuckerberg.

"Threads est le moyen le plus rapide pour partager une photo ou une vidéo avec vos amis proches sur Instagram", a déclaré le directeur de la stratégie produits d'Instagram, Robby Stein. "Les messages de votre liste d'amis proches apparaîtront à la fois dans Threads et dans Direct (la messagerie interne à l'application Instagram, Ndlr) pour que vous puissiez pleinement contrôler comment et avec qui vous souhaitez interagir", a précisé M. Stein.

La caméra du téléphone de l'utilisateur se lance automatiquement à l'ouverture de Threads afin de faciliter le partage de photos ou de vidéos. Cette fonctionnalité est particulièrement populaire auprès d'un public jeune, adepte de la communication visuelle.

Threads permet également aux utilisateurs de mettre à jour leur statut pour indiquer l'activité qu'ils exercent ou le type de lieu où ils se trouvent sans donner l'adresse exacte.

Sous le feu des critiques depuis plusieurs mois pour son usage des données personnelles de ses membres, Facebook assure prendre au sérieux les questions de respect de la vie privée.

"Seuls vos amis proches verront votre statut et c'est seulement si vous décidez de le partager", détaille M. Stein. Threads est disponible sur tous les smartphones utilisant les logiciels développés par Apple ou par Google (Android).