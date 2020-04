Facebook lance une application dédiée aux couples

Le réseau social teste une nouvelle application, développée par l’équipe “New Product Experimentation” qui, comme son nom l’indique, tente de diversifier l’offre de l’entreprise.

Repérée par le site The Information, l’application baptisée Tuned s’utilise en couple, et permet à chaque personne de partager des humeurs, de la musique (en reliant un compte Spotify), des notes ou encore des mémos vocaux, le tout de manière privée. Ou du moins selon la notion de Facebook du terme “privé”.

L’application est gratuite et réservée à iOS pour l’instant (et ce dans une poignée de pays, dont la Belgique ne semble pas faire partie). Elle ne nécessite pas de compte Facebook lors de l’inscription, mais est soumise aux règles de ciblage publicitaire propre à la plateforme.

L’équipe New Product Experimentation a vu le jour l’été dernier. Elle est à l’origine de nombreuses applications, comme Bump, un réseau social qui offre la possibilité de créer des communautés en ligne; Aux, une application musicale à destination des DJ en herbes; Whale, un outil de création de memes; et plus récemment Hobbi, un clone de Pinterest.

Et il y a fort à parier que Tuned connaitra le même sort que ces autres expérimentations, à savoir être abandonnée par Facebook en toute discrétion.