Facebook lance un outil pour exporter vos publications vers Google Docs ou Wordpress

Dans le cadre de son Data Transfer Project, le réseau social dévoile un nouvel outil qui vous permettra de sauvegarder vos publications texte vers d’autres plateformes.

Faciliter le transfert

Avec la mise à jour de son outil, Facebook offre donc désormais la possibilité de transférer vos photos, vidéo, mais aussi vos articles ou publications. “Nous avons conçu cet outil en gardant à l'esprit la confidentialité, la sécurité et le côté pratique”, explique Steve Satterfield, Directeur de la protection de la vie privée et des politiques publiques.

“Nous prévoyons de continuer d’étendre nos types de données prises en charge et nos partenaires à l'avenir. Cependant, l'écosystème que nous construisons pour soutenir la portabilité des données ne se concrétisera pas sans une réglementation qui clarifie quelles données doivent être rendues disponibles et qui est responsable de la protection des données une fois qu'elles ont été transférées”, poursuit le directeur. “Nous espérons que les mises à jour d’aujourd’hui pourront faire avancer les conversations avec les décideurs, les développeurs et les experts sur ces questions.”

Comment transférer vos articles et publications ?

Connectez-vous à votre compte Facebook et cliquez sur la flèche située dans le coin supérieur droit de l’écran Choisissez l’option “Paramètres et confidentialité” puis “Paramètres” Dans la barre latérale gauche, cliquez sur “Vos informations Facebook” Cliquez ensuite sur “Transférer une copie de vos informations” Facebook vous demande d’introduire à nouveau votre mot de passe Enfin, choisissez le ou les éléments à transférer, puis la destination

À noter que les vidéos et photos peuvent être transférées sur Dropbox, Backblaze, Google Photos et Koofr. Les publications sont quant à elles limitées à Google Docs et Wordpress.