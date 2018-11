Facebook lance Lasso, une copie de l’application phénomène TikTok

Le réseau social n’hésite jamais à copier ses concurrents directs. Snapchat en a fait les frais, en voyant toutes ses bonnes idées clonées sur Instagram. Désormais, c’est au tour de TikTok d’inspirer un peu trop l’entreprise de Mark Zuckerberg.

TikTok, qui a récemment fusionné avec une autre application à succès (Musical.ly) permet de publier des vidéos musicales de 15 secondes. Facebook n’a donc pas réinventé la roue avec Lasso, puisque le principe reste le même, à savoir enregistrer puis publier des vidéos de lip-syncing. Au site The Verge, Facebook explique que Lasso est " une nouvelle application autonome pour des vidéos courtes et divertissantes - de la comédie à la beauté en passant par le fitness et plus encore. Nous sommes excités par son potentiel. "