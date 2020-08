Facebook : l’ancienne interface disparaîtra en septembre

La nouvelle interface de Facebook, dévoilée il y a plus d’un an, deviendra obligatoire dans quelques semaines. Jusqu’à présent, les utilisateurs avaient le choix de faire marche arrière.

Selon le site Engadget, la nouvelle interface sera imposée à tous dans le courant du mois de septembre. Une information que l’on peut confirmer, en cliquant sur l’option “Passer à la version classique de Facebook”, dans le coin supérieur droit de la version web du réseau social.

Facebook demande alors aux utilisateurs s’ils souhaitent donner un avis sur l’interface : “L’expérience classique de Facebook va disparaître en septembre, mais avant que la nouvelle interface de Facebook.com devienne l’expérience par défaut, nous aimerions en savoir plus sur les améliorations que nous pouvons apporter.”

Si la nouvelle interface ne fait pas que des heureux, elle apporte malgré tout quelques nouveautés bienvenues. Notamment un mode sombre et une disposition des éléments visuellement plus claire, avec des colonnes plus imposantes et un flux qui se rapproche de l’expérience offerte sur mobile.