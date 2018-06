Facebook fête ses 10 ans en français

Ce vendredi 15 juin 2018, Facebook célèbre les 10 ans de sa version française. Aujourd'hui, ce sont plus de 100 millions de personnes qui utilisent Facebook dans cette langue à travers le monde entier.

Selon les statistiques officielles du premier réseau social mondial, qui compte désormais plus de deux milliards d'inscrits actifs, près de 60% de ses utilisateurs accèdent à Facebook dans une langue différente que l'anglais. Rien qu'en Europe, ce taux monte à 79%.

D'abord disponible exclusivement en anglais, ce qui n'empêchait toutefois pas de s'inscrire depuis la France, Facebook a commencé en 2008 à être traduit dans les 10 langues les plus parlées dans le monde, afin de pouvoir satisfaire plus de 80% des internautes à travers la planète. A l'époque, tous les utilisateurs avaient été mis à contribution afin de parvenir à des traductions sans la moindre faille. Dix ans plus tard, Facebook est disponible dans 107 langues.

A noter que certaines langues régionales ont également fait l'objet d'une traduction minutieuse, comme le basque, le breton ou le corse.