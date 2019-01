Facebook ferme Moments, son service de partage de photos

L'application disparaitra des boutiques d'applications le 25 février prochain.

Moments, lancé en 2015, proposait une nouvelle façon de partager des photos via Facebook. L'application, qui se téléchargeait indépendamment de l'application officielle du réseau social, permettait à tous vos contacts d'ajouter des photos et des vidéos, qui étaient ensuite partagées aux bonnes personnes grâce à l'outil de reconnaissance faciale développé par Facebook (un outil non disponible en Europe).

Moments n'avait pas séduit les utilisateurs et n'avait plus été mis à jour depuis quelque temps. Sa fermeture ne surprend donc personne. "Nous mettons fin au support de l’application Moments, que nous avions initialement créée pour permettre aux utilisateurs de sauvegarder leurs photos. Nous savons que les photos que les gens partagent sont importantes à leurs yeux. Nous allons donc continuer d'offrir des moyens de sauvegarder des souvenirs au sein de l'application Facebook", a expliqué Rushabh Doshi, directeur produits chez Facebook.