Facebook envisage de créer sa propre cryptomonnaie

D'après le journaliste Alex Heath, du site Cheddar, la cryptomonnaie servirait uniquement aux transactions effectuées au sein du réseau social. Pas de quoi concurrencer le Bitcoin pour l'instant.

Pour autant, avec ses deux milliards d'utilisateurs actifs, Facebook pourrait bien généraliser l'usage de la cryptomonnaie, en la proposant en option sur le site et notamment dans la section marketplace, où les utilisateurs peuvent vendre et acheter des biens.

Le projet serait mené par David Marcus, anciennement à la tête de Messenger, et qui travaille actuellement sur la technologie Blockchain, nécessaire pour la création de cryptomonnaies ("Je suis en train de mettre en place un petit groupe pour explorer comment tirer le meilleur parti du Blockchain sur Facebook, en partant de rien", déclare-t-il lors de son départ de la messagerie).

Facebook a n'a pas confirmé l'information, mais ne l'a pas démentie. Aux sites The Verge et Engadget, l'entreprise a simplement déclaré : "Comme beaucoup d'autres entreprises, Facebook explore des moyens de tirer parti de la puissance de la technologie blockchain. Cette nouvelle petite équipe explorera de nombreuses applications différentes. Nous n'avons rien de plus à partager."

Sur Cheddar, Alex Heath précise que la création de cette cryptomonnaie pourrait prendre plusieurs années, le temps que la technologie Blockchain puisse supporter un volume de transaction important, ce qui est plus que nécessaire sur une plateforme aussi grande que Facebook.