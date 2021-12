Facebook élu pire entreprise de l’année 2021

L’entreprise, qui a changé de nom pour devenir “Meta”, a connu une année difficile (une de plus).

Pire qu’Alibaba

Selon une enquête, réalisée par Yahoo Finance auprès de 1000 personnes, Facebook/Meta se place tout en haut du classement des pires entreprises de l’année. Et dans cette catégorie, Facebook s’y est immédiatement senti à l’aise, récoltant 50% de votes en plus que Alibaba, le géant chinois de l’e-commerce.

“Facebook a connu sa part de controverses cette année. Il a été accusé de comportement antitrust et a fait face à une vague d'allégations de la part d’un lanceur d'alerte affirmant que Facebook avait ignoré les problèmes de sécurité pour des raisons de croissance”, explique Yahoo.

“Le Congrès américain exige constamment des réponses de la part de l'entreprise sur les deux fronts. Dans le même temps, certains critiques, y compris des conservateurs, disent que Facebook a surpolicé le discours de la plate-forme et étouffé leur voix. D'autres critiques, y compris ceux du côté gauche, affirment que Facebook permet la propagation de la désinformation”, poursuit le site.

À tout cela s’ajoutent les polémiques autour du vaccin contre le Covid-19 et les dangers que représente la plateforme pour la plupart des démocraties à travers le monde. Facebook/Meta est également responsable des dérives d’Instagram, notamment celles liées à la santé mentale et aux différents torts causés aux plus jeunes utilisateurs.

Mais tout n’est pas perdu selon Yahoo. “Facebook pourrait se racheter en reconnaissant et en s'excusant pour ce qu'il a fait et en faisant don d'un "montant important” de ses bénéfices pour une fondation afin d'aider à inverser son préjudice.”

Mais Mark Zuckerberg est bien plus intéressé par son “Metaverse” que par les bonnes causes, donc on ne retiendra pas notre souffle en 2022.

Les autres perdants

D’autres entreprises ont été critiquées par les votants. Aux côtés de Facebook et Alibaba, on retrouve l’opérateur américain AT&T ; le constructeur automobile Nikola, qui était la pire entreprise de 2020 ; ou encore Tesla. “Les gens sont furieux contre le déploiement des produits par l'entreprise avant qu'ils ne soient prêts, les scandales de harcèlement sexuel et le culte général de la personnalité entourant la personne de l'année 2021”, à savoir Elon Musk, explique Yahoo.

Enfin, et afin de terminer sur une bonne note, sachez que Microsoft a obtenu le prix de meilleure entreprise de l’année d’un point de vue financier.