Facebook dévoilerait son enceinte connectée dans les prochains jours

Le projet Portal de Facebook, retardé suite au scandale Cambridge Analytica, refait parler de lui. Selon le site Cheddar, le réseau social devrait proposer très prochainement son alternative à l’Echo Show d’Amazon.

Tout comme l'Amazon Echo Show, une version de l'enceinte connectée du géant de l'e-commerce, dotée d'un écran et d'une camera, le projet "Portal" de Facebook permettrait de chatter avec vos amis ou de passer du temps sur YouTube, Spotify ou Netflix.

Portal aurai du être présenté en mai dernier, lors de la conférence F8 organisée chaque année par l’entreprise. Mais ce retard, causé par le scandale Cambridge Analytica, aurait néanmoins permis à Facebook d’intégrer un système de reconnaissance faciale via une caméra frontale grand-angle, ce qui permettra d'adapter l’interface selon l'utilisateur.

L’appareil devrait être proposé en deux tailles d’écran, inconnues à l’heure actuelle. Mais Cheddar indique que le plus petit devrait coûter 300 dollars, contre 400 dollars pour le plus grand. Portal serait en test depuis plusieurs mois chez les employés de Facebook et le réseau social aurait déjà présenté le produit à plusieurs enseignes.

Et pour tous ceux qui s’inquiètent, à juste titre, du respect de leur vie privée, sachez que Facebook a ajouté une option permettant de couvrir la caméra. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre les consommateurs.