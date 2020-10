Facebook Dating débarque en Belgique

Le réseau social vient jouer sur le terrain de Tinder et autres applications de rencontre avec sa solution, annoncée pour le mois de février dernier, mais retardée pour se mettre en règle auprès de la Commission de protection des données.

Facebook Dating prend la forme d’un nouvel onglet, à retrouver uniquement sur l’application officielle et non pas sur le site web. Vous pouvez y publier des photos et sorties depuis Instagram, lancer des appels vidéo depuis Messenger, et trouver votre “crush secret” en cherchant dans vos contacts Facebook et Instagram.

Il vous faudra également créer votre profil de rencontre, en répondant à une série de questions basiques (le type de relation que vous recherchez, est-ce que vous fumez, etc.) et en complétant vs informations (description, photos, centres d’intérêt).

Et pour ceux qui s’inquiètent de voir leurs recherches amoureuses étalées sur leur profil Facebook, l’entreprise se veut rassurante : “Nous ne suggérerons pas d'amis Facebook actuels comme partenaires potentiels et ne les informerons pas que vous avez rejoint Facebook Dating. Par exemple, votre profil de rencontre, vos messages de rencontre et les personnes que vous aimez ou avec lesquelles vous correspondez dans Dating n'apparaîtront pas dans votre fil d'actualité Facebook. Vous pouvez choisir si vous voulez que les amis d'amis Facebook soient suggérés ou pas comme correspondances potentielles. Si vous désactivez l'option "Suggérer des amis d'amis", vous ne verrez pas les amis de vos amis Facebook comme des suggestions de correspondance. Les personnes que vous avez bloquées sur Facebook ou dans Dating ne seront pas suggérées comme correspondance pour vous.”

Facebook Dating est disponible dès à présent en Belgique, et dans 32 autres pays européens.