Facebook crée un moyen d’imiter votre écriture

Le projet " TextStyleBrush " de la firme de Menlo Park est en effet en mesure d’imiter n’importe quelle police de caractère, ainsi que le positionnement du texte dans l’espace . Il est ainsi possible de modifier une photo et de remplacer le texte, même si celui-ci est placé sur un objet.

Selon Facebook, il s’agit avant tout d’un moyen de détecter les deepfakes. Mais l’outil peut également être retourné contre lui-même, et générer des images falsifiées. " TextStyleBrush " a également pour vocation d’améliorer la réalité augmentée. " La traduction de texte en images dans différentes langues, la création de messages et de légendes personnalisés, etpeut-être un jour la traduction des panneaux de signalisation à l'aide de la réalité augmentée ", explique le réseau social.

Pour l’heure, " TextStyleBrush " n’est qu’au stade de projet. L’intelligence artificielle a quelques problèmes de reconnaissances, notamment sur les surfaces métalliques ou les textes multicolores.