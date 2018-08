Facebook ajoute des jeux en réalité augmentée dans Messenger

Deux jeux en réalité augmentée ont fait leur apparition dans Messenger. Jusqu’à six joueurs peuvent jouer ensemble, via leur caméra. Au-delà de l’aspect ludique de ces deux expériences, c’est avant tout un excellent moyen pour le réseau social de garder l’attention des utilisateurs.

Si vous utilisez Facebook Messenger pour discuter en vidéo avec vos amis, vous pourrez découvrir deux jeux en réalité augmentée (il vous suffit d’appuyer sur l’icône étoile et de choisir votre jeu). Le premier s’intitule Asteroids Attack et vous placera aux commandes d’un vaisseau spatial qui doit à tout prix éviter des astéroïdes. La particularité du jeu ? Il se joue avec le nez, puisque le vaisseau est positionné au milieu de votre visage. Le second s’appelle Don’t Smile, et comme son nom l’indique, le but est de ne pas rire.

Facebook a déjà annoncé l’arrivée prochaine d’autres jeux. Dont Beach Bump, où il faudra s’envoyer un ballon de plage entre joueurs, et Kitten Kraze, un jeu de de combinaison à base de chats. Autant de moyens de garder les utilisateurs actifs et augmenter les statistiques. Plus les gens s’appellent en vidéo et jouent, plus Facebook peut parader en communiquant des chiffres d’utilisations toujours plus importants.