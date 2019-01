Facebook a payé des adolescents pour fouiller dans leur smartphone

Une enquête publiée par TechCrunch révèle que l'entreprise paye, depuis 2016, des utilisateurs âgés de 13 à 35 ans, dans le cadre d'un programme baptisé "Facebook Research".

En échange de 20 dollars par mois (distribués sous forme de carte cadeau), les utilisateurs acceptaient de dévoiler certains détails de la vie privée (localisation, utilisation de leur smartphone, messages privés, email, et même l'historique de leurs achats sur Amazon). Les informations récoltées par Facebook permettaient d'alimenter le "Project Atlas", autre nom du "Facebook Research".

Pour obtenir ces informations, Facebook utilisait une application disponible sur iOS et Android, mais qui n'était pas distribuée via les boutiques d'applications d'Apple et de Google. Ce qui permettait, selon Facebook, de ne pas violer les règlements mis en place par les deux plateformes, comme ce fut le cas l'année dernière avec le VPN Onavo, propriété de Facebook, et qui offrait une protection en ligne contre une collecte de donnée discrète.

Concernant "Facebook Research", l'entreprise explique au site TechCrunchqu'il ne s'agissait pas d'espionnage, puisque les utilisateurs étaient au courant de l'étude dont ils faisaient l'objet. Facebook précise également que des parents ont donné leur accord pour que l'application soit installée sur les smartphones des adolescents (qui représentaient 5% des utilisateurs inscrits).

Depuis la publication de l'enquête de TechCrunch, la version iOS de l'application a été supprimée. Et tous les regards sont évidemment tournés vers Apple, grand défenseur de la vie privée de ses utilisateurs (malgré le récent bug qui touche Facetime...). Selon John Gruber, journaliste et spécialiste de la marque à la pomme, Apple devrait donner l'exemple et sanctionner Facebook, en retirant l'application de l'App Store.

Quoiqu'il en soit, la version Android continue d'exister. "Facebook Research" est distribué par des services tels que uTest, BetaBound et Applause. Sur ce dernier, l'application s'appelle "Project Atlas", et le nom de Facebook n'apparait nulle part...