Facebook a débuté la fusion entre Messenger et Instagram

Plusieurs utilisateurs d’Instagram ont reçu une notification indiquant que les messages privés au sein de l’application allaient connaître quelques changements.

Parmi ceux-ci, de nouvelles couleurs, la possibilité de réagir avec des émojis (et non plus seulement un coeur), ou encore l’option swap pour répondre à n’importe quel message.

Mais ce qui attire l’attention, c’est une mention annonçant qu’Instagram permettra de “discuter avec vos amis qui utilisent Facebook.” En d’autres termes, cela signifie que, depuis les messages privés d’Instagram, il sera possible de discuter avec des utilisateurs sur Messenger.

Les utilisateurs ayant reçu cette notification ont alors eu le choix de passer immédiatement sur cette nouvelle version de l’application, ou conserver l’actuelle pour l’instant. Si la mise à jour est faite, l’icône des messages privés, représentée au sein d’Instagram par un avion en papier, est alors remplacée par l’icône de Messenger. À savoir un phylactère avec un éclair à l’intérieur.

Mais si l’icône de Messenger est bien visible au sein d’Instagram, l’échange des messages entre les deux plateformes ne semble pas encore avoir été activé. Et il faudra se montrer patient avant de pouvoir, comme l’a toujours souhaité Mark Zuckerberg, discuter avec des utilisateurs d’Instagram, de WhatsApp ou de Messenger, et ce peu importe l’application utilisée.