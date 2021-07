Face ID pourrait débarquer sur les Mac

Depuis son arrivée sur l’iPhone X en 2017, Face ID n’a pas réellement évolué, et n’a été utilisé que sur l’iPad en plus des nouveaux iPhone. Mais cela pourrait prochainement changer.

Il faudra être patient

Selon le journaliste Mark Gurman, spécialiste d’Apple au sein de la rédaction de Bloomberg, Face ID arrivera bel et bien sur les Mac, mais pas avant plusieurs années. Selon Gurman, Touch ID, qui a récemment fait ses débuts sur le nouvel iMac, reste une solution de choix pour Apple, notamment pour des questions de coûts. Le capteur étant moins cher que le module Face ID.

Mais tout cela est appelé à évoluer, comme l’explique le journaliste :

“Cela n'arrivera pas cette année, mais je parie que Face ID sur Mac arrivera dans quelques années. Je m'attends à ce que tous les iPhone et iPad passent également à Face ID d’ici là. À terme, une caméra intégrée sous l'écran aiderait à différencier les appareils les plus chers d'Apple en éliminant l'encoche située sur le haut de l’iPhone. Le capteur de reconnaissance faciale confère à Apple deux fonctionnalités centrales : la sécurité et la réalité augmentée. Touch ID, plus pratique ou non, ne fournit que le premier.”

Il est vrai qu’Apple mise énormément sur la réalité augmentée, une technologie toujours présente dans les récentes Keynote de l’entreprise. De plus, on sait qu’Apple planche actuellement sur un casque de réalité mixte, ce qui explique l’intérêt de Face ID.

Une Keynote virtuelle de plus

Autre information publiée par Gurman dans sa newsletter Power On : la Keynote de septembre, qui mettra à l’honneur l’iPhone 13, sera bel et bien virtuelle. La firme de Cupertino a en effet repoussé la date de retour au bureau pour une partie de ses employés. La conférence sera donc préenregistrée comme ce fut le cas pour les dernières en date, COVID oblige.

Apple n’a plus organisé d’événements physiques depuis 2019. ce qui est souvent intéressant lors de la présentation de nouveaux iPhone notamment. Cela permet à la presse de prendre en main les nouveautés. La marque à la pomme devrait donc procéder comme en 2020, à savoir envoyer quelques exemplaires à des Youtubeurs célèbres, comme iJustine ou Marques Brownlee.