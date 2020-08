Face aux ennuis de TikTok, Triller, Zynn, Dubsmash et Byte ont l'eau à la bouche .

Sur le marché des vidéos ultra-courtes, chaque application a ses spécificités . Byte est considéré plus confidentiel et décalé, Clash mise sur la monétisation des contenus.

Les déclinaisons d'une formule gagnante

Les anciens du secteur, Snapchat et Instagram, s'inspirent eux aussi de la formule du succès de l'application de ByteDance.

Instagram annonçait début août le lancement d'une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de publier de courtes vidéos, disponible dans plus de 50 pays, dont l'Australie, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Inde et les États-Unis.

Ces "Reels" permettent aux utilisateurs d'enregistrer des vidéos d'une durée maximale de 15 secondes et fournissent des outils pour le montage, l'audio et les effets. "Reels est une grande partie de l'avenir du divertissement sur Instagram", a déclaré la plateforme basée en Californie. "Notre communauté nous dit qu'elle veut faire et regarder des vidéos courtes et montées."

La même semaine, Snapchat signait un vaste partenariat avec plusieurs acteurs majeurs de l'industrie musicale dont Warner Music Group, Universal Music Publishing Group, la National Music Publisher Association et le label Merlin.

La plateforme veut ainsi permettre à ses 238 millions d'utilisateurs actifs d'ajouter de la musique à leurs contenus dans les prochains mois.