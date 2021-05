Eurovision : toutes les statistiques de recherche avant la grande finale

Google Trends nous permet d’en savoir plus sur les recherches effectuées par les fans de l’Eurovision, notamment en ce qui concerne Hooverphonic, qui représentera la Belgique ce soir à Rotterdam. Voici les résultats :

Principaux pays recherchant Hooverphonic depuis le mai 17

Belgique Pays-Bas Lituanie Islande Grèce Malte Chypre Luxembourg Macédoine du Nord Saint-Marin

Participants de l'Eurovision les plus recherchés dans le monde depuis le 17 mai

Manizha (Russie) Rafał (Pologne) Måneskin (Italie) Tusse (Suède) TIX (Norvège) Stefania (Grèce) Hooverphonic (Belgique) Barbara Pravi (France) GoA (Ukraine) Eden Alene (Israël)

Participants de l'Eurovision les plus recherchés en Belgique depuis le 17 mai (sans Hooverphonic)

Barbara Pravi (France) Stefania (Grèce) Måneskin (Italie) GoA (Ukraine) Elena Tsagrinou (Chypre) Tusse (Suède) Daði og Gagnamagnið (Islande) Destiny Chukunyere (Malte) TIX (Norvège) Efendi (Azerbaïdjan)

Recherches fréquentes et tendances clés

Enfin, du côté des recherches les plus fréquentes concernant le concours, on note la présence du terme “dadi og gagnamagnid”, soit le groupe islandais absent de la compétition en raison d’un test COVID positif. Et Davina Michelle, une chanteuse qui a interprété la chanson The Power of Water lors de la première demi-finale.

Quant aux tendances, on y retrouve :

Céline Dion, la gagnante de l'Eurovision la plus recherchée de tous les temps, suivie par ABBA.

Manizha de Russie, la candidate 2021 la plus recherchée durant la semaine du concours. Elle est surtout recherchée au Tadjikistan, en Russie, au Turkménistan, en Biélorussie et en Moldavie.

Rendez-vous ce soir, 22 mai sur La Une, Vivacité et Auvio, pour connaître le grand gagnant. Le concours sera à suivre aux côtés de Fanny Jandrain et Jean-Louis Lahaye.