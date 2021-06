Euro 2020 : ces jeux et apps à avoir sur votre téléphone pour vivre la compétition à fond

L’Euro 2020 approche à grands pas. Et votre smartphone ne sera pas en reste jusqu’au 11 juillet. En effet, les applications en lien avec la compétition ne manquent pas. Voici de quoi satisfaire les fans du ballon rond.

Fantasy Football

L’UEFA dispose évidemment de son application à destination des passionnés. Dans Fantasy Football, vous composez votre équipe idéale et vous tenterez de la mener en finale. Pratique pour les plus jeunes, l’application vous permet de gérer un budget virtuel sans dépenser d’argent.

Vous pouvez aussi pronostiquer et tenter de prédire le déroulement de l’Euro 2020, et partager vos pronostics avec vos proches.

Lire aussi : L’Euro vu par nos consultants : France, Belgique, Kevin De Bruyne et Karim Benzema en vedette, Angleterre et Portugal en embuscade

Pronos Challenge

La RTBF vous propose elle aussi de pronostiquer l’ensemble des matches de l’Euro, et ce dès ce vendredi 11 juin. L’idée ici n’est pas de donner le score exact de la rencontre, mais simplement de dire qui en sortira vainqueur ou s'il y aura match nul à la fin des 90 minutes du temps réglementaire. Retrouvez toutes les infos ainsi que le jeu Pronos Challenge made in RTBF..

TippKing

Devinez les résultats des 51 rencontres et affrontez vos amis en remportant des points à chaque résultat correctement deviné. L’application permet également de créer un groupe afin de s’affronter à plusieurs.

De quoi pimenter la compétition en s’investissant au maximum.

Album Panini Euro 2020

Vous ne souhaitez pas dépenser votre argent dans des autocollants réels ? Pourquoi ne pas se tourner vers la version virtuelle ? L’éditeur Panini propose en effet une version numérique avec ouverture de paquet au programme et séance de collage dans l’album. Vous pouvez même échanger vos doubles avec d’autres utilisateurs.

Mon Petit Prono

Autre application de pronostics, Mon Petit Prono vous permet de défier vos proches et de suivre le score des matches en direct. Vos pronostics peuvent être modifiés jusqu’à 1 minute avant le début de la rencontre. Évidemment, plus le pronostic est risqué, plus vous empochez des points.

Lire aussi : Les Diables Rouges à l’Euro 2016 : d’une leçon italienne à une claque galloise, un goût d’inachevé

Quizz Foot 2020

Connaissez-vous tous les joueurs participants à l’Euro ? Testez-vous avec cette app qui vous demandera de reconnaître plus de 400 joueurs. En dehors des joueurs de l’Euro, le jeu possède également une section " Légendes du football " ou " Entraîneurs célèbres ".