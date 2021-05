Êtes-vous capable de reconnaître de l’audio Lossless ?

Dès le mois de juin, Apple offrira gratuitement une écoute en Lossless, c’est-à-dire sans perte de qualité, à tous les abonnés d’Apple Music. Mais au-delà du matériel nécessaire pour en profiter, avez-vous l’oreille assez fine pour faire la différence avec un simple MP3 ?

Faites le test

Au-delà des spécificités techniques liées à cette annonce, qu’en est-il de votre oreille ? Imaginez-vous face à une installation haut de gamme, capable de retranscrire toutes les subtilités du format Lossless, seriez-vous capable de les entendre ?

C’est à cette question que permettent de répondre deux tests. L’un mis au point par NPR, la radio publique américaine, et le second par le site Digital Feed.

Sur NPR, on vous propose six chansons, dans trois formats différents à chaque fois. La question est simple : quel est le format haute qualité ?

Sur Digital Feed, on vous propose également trois samples, baptisés A, B et X. A et B jouent toujours la même qualité de sample, respectivement en Lossless, et en qualité moindre. Le but est donc d’indiquer si le sample X est le sample A ou le sample B.

Tous les appareils ne seront pas compatibles

Pour rappel, de nombreux appareils Apple ne seront pas en mesure de diffuser de la musique en Lossless. Selon la marque à la pomme, les Mac, tout comme l’Apple TV 4K seront capable de diffuser ce type de contenu. Et lors d’une prochaine mise à jour, les HomePod et HomePod Mini rejoindront la liste.

Quant aux AirPods, AirPods pro et AirPods Max, ils seront incapables de jouer de l’audio en Lossless, à cause des limitations du Bluetooth. À noter qu’en mode câblé, le casque AirPods Max pourra jouer des fichiers “Lossless et Hi-Res Lossless. Cependant, étant donné la conversion analogique-numérique par le câble, la lecture ne sera pas complètement sans perte”, précise Apple.