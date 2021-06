Et si vous achetiez le code source du World Wide Web ?

Sotheby's propose une vente aux enchères exceptionnelle. Il va être possible d'acquérir le code source du World Wide Web, créé en 1989 par l'informaticien britannique Tim Berners-Lee, sous forme de jeton NFT. La vente se déroulera en ligne dès aujourd’hui, mercredi 23 juin, jusqu’au 30 juin 2021.

C'est en 1989 que Tim Berners-Lee a inventé le World Wide Web. Ce système fait de liens hypertextes permettant de surfer d'une page à l'autre et a servi de base à la navigation sur Internet telle qu'on la connait depuis.

Sotheby's met aux enchères un exemplaire signé du code original (plus de 9500 lignes), sous forme de NFT composé de quatre éléments : les fichiers originaux contenant le code source écrit par Tim Berners-Lee, une visualisation animée du code, une lettre écrite par le célèbre informaticien sur son processus de création ainsi qu'un "poster" numérique du code complet, le tout signé numériquement. Pour rappel, les NFT désignent des jetons uniques servant à établir une certification de propriété sur un fichier numérique.

Les enchères débuteront à partir de 1000 dollars et l'initiative est soutenue par l'informaticien, anobli depuis. Selon Sir Tim Berners-Lee, "les NFT, qu'il s'agisse d'œuvres d'art ou d'artefacts numériques comme celui-ci, sont les dernières créations ludiques dans ce domaine, et le moyen de propriété le plus approprié qui existe. Ils constituent le moyen idéal de présenter les origines du web".

Pour enchérir sur le code source du World Wide Web : sothebys.com/WWW